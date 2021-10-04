Президент Ильхам Алиев: Мы по праву отмечали победу в Апрельских боях как славную победу нашей Армии

БАКУ /Trend/ - В то время мы по праву отмечали победу в Апрельских боях как славную победу нашей Армии, и начало нашего возвращения было именно тогда.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства отметил, что тогда звучали мысли о том, вернутся ли вынужденные переселенцы в родные края, когда земли будут освобождены, ведь многие из них, их дети, внуки не видели этих мест. «Потом сказали, что все они хотят вернуться. Это меня очень обрадовало. Это еще раз показало, как велик наш народ», - добавил Президент Ильхам Алиев.