Президент Ильхам Алиев: В многовековой истории нашего народа не было Победы, подобной той, что была одержана во второй Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - В многовековой истории нашего народа не было Победы, подобной той, что была одержана во второй Карабахской войне.

Как передает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.