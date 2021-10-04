Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией было примирение, было подписано мирное соглашение
БАКУ /Trend/ - Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией было примирение, было подписано мирное соглашение.
Как передает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.
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