Президент Ильхам Алиев: Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян

БАКУ/Trend/ - Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян. Этот процесс начался.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства отметил, что мы восстановили и международное право, и историческую справедливость, и человеческую справедливость. «Потому что тот, кто совершил эти разрушения, – не человек. Сегодня покровители Армении должны это увидеть. Даже если не хотят видеть, должны увидеть и увидят. Весь мир видит. Мы уже начали издавать книги. Мы начали проводить презентации», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что мы не только защитили себя, восстановили свою территорию, но также сломали хребет армянскому фашизму. Размахнувшись в этом регионе и опираясь на поддержку своих иностранных покровителей, армянский фашизм держал под оккупацией нашу территорию на протяжении тридцати лет.