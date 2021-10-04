Президент Ильхам Алиев: В регионе никогда не будет прежней ситуации, это должны знать все

БАКУ /Trend/ - Окончание Второй Карабахской войны не означает, что регион вернется к своему прежнему состоянию. Прежней ситуации никогда не будет. Это должны знать все.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.