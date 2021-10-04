Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бардинского профессионального лицея (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 3 октября в 21:44)

БАКУ /Trend/ - 3 октября состоялось открытие Бардинского профессионального лицея.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что в пятиблочном учебном корпусе лицея имеются классные комнаты, лаборатории, оружейный кабинет, спортивный и актовый залы, столовая, мастерская, зал заседаний и другие необходимые помещения. Здесь созданы все условия для получения студентами совершенных профессиональных знаний.

Отметим, что развитие профессионального образования в нашей стране является приоритетным направлением. Одна из основных задач в этой сфере – наладить процесс профессионального обучения, обеспечить подготовку кадров по специальностям в соответствии с потребностями рынка труда, в том числе работодателей. В последнее время новые учреждения профессионального образования строятся не только в столице, но и в регионах.

Следует особо подчеркнуть, что развитие экономики страны, открытие новых рабочих мест увеличивает потребность в кадрах, подготовленных в системе профессионального образования. Одна из основных задач в этом направлении - усиление механизмов взаимодействия между сферой образования и частным сектором. Принимаемые в этой сфере меры положительно сказываются на занятости молодежи, получившей соответствующие профессии, а также обеспечении предприятий и организаций квалифицированными кадрами.