Президент Ильхам Алиев: Мы проявляем добрую волю, но это не означает, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес

БАКУ /Trend/ - Мы проявляем добрую волю. Но это не означает, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю это здесь - в Джебраиле, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему миру - необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства подчеркнул, что мы отвергаем, не принимаем эти обвинения и требуем доказательств. «Мы не обратили внимания на недавнюю клевету какого-то провинциального иранского муллы против Азербайджана. Но потом, к сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумал против нас беспочвенную клевету», - отметил Президент Ильхам Алиев.