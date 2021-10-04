Президент Ильхам Алиев: Мы победоносно завершили войну, с победы начали, победой завершим и мирный период

Политика 4 октября 2021 22:31 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы победоносно завершили войну, с победы начали, победой завершим и мирный период

БАКУ /Trend/ - Вы, наверное, обратили внимание на дорогу, по которой ехали. Посмотрите, какая красивая, широкая дорога прокладывается в Джебраил. В свое время руководство Армении хотело проложить сюда дорогу. Эта их мечта, как и все остальные, осталась неосуществленной. Сегодня мы строим дорогу в Джебраил. Эта дорога будет использоваться и в Зангезурском коридоре.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в Джебраиле на встрече с представителями общественности района.

«Вам, джебраильцам, будет представлен генеральный план города Джебраил. Мы вместе рассмотрим его. Если вы согласитесь, то мы утвердим и этот план. Мы победоносно завершили войну. С победы начали, победой завершим и мирный период», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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