Президент Ильхам Алиев: Мы мобилизовали и продолжим мобилизацию всех сил, чтобы за короткое время восстановить Джебраил и все другие наши районы

БАКУ /Trend/ - Мы мобилизовали и продолжим мобилизацию всех сил, чтобы за короткое время восстановить Джебраил и все другие наши районы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 4 октября на встрече с представителями общественности Джебраильского района.