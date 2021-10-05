Президент Ильхам Алиев: Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью

БАКУ /Trend/ - Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая 4 октября на встрече с представителями общественности Джебраильского района.