Президент Ильхам Алиев: Какой-то провинциальный мулла в Иране выдумал клевету на Азербайджан, я сказал - не обращайте внимания (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Какой-то провинциальный мулла в Иране выдумал клевету на Азербайджан, я сказал - не обращайте внимания.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, победоносный Верxовный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.