Президент Ильхам Алиев позвонил Эмомали Рахмону (версия 2)

(первая версия в 13:03)

БАКУ /Trend/ - 5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

Глава государства поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя развития страны.

Президент Таджикистана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, высказали уверенность в том, что это сотрудничество будет укрепляться и дальше, провели обмен мнениями о перспективах связей.