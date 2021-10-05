Президент Ильхам Алиев выделил 6,4 млн манатов на строительство автодороги в Хызы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 октября подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гилязи-Хызы (18 км) – Гарабулаг Хызинского района.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Гилязи-Хызы (18 км) – Гарабулаг из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 6,4 миллиона манатов.
Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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