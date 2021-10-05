Состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пятого октября в грузинском регионе Кахетия состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

Министры обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечение безопасности региональных проектов.

Было особо подчеркнуто, что данная платформа стратегического партнерства, основанная на взаимном доверии, играет важную роль с точки зрения обеспечения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития, а также благосостояния народов трех стран.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в контексте трехстороннего военного сотрудничества.

По итогам встречи был подписан протокол.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)