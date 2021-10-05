Армянские СМИ распространили очередную ложную информацию об азербайджанской армии - минобороны

БАКУ/ Trend - Информация, распространенная армянскими СМИ о том, что в результате якобы обстрела подразделениями азербайджанской армии поврежден автомобиль обеспечения, является ложной.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

«Это очередная необоснованная выдумка противоположной стороны», - отметили в ведомстве.