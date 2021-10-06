Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок своего газа

БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок своего газа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 6 октября с новоназначенным руководителем представительства Европейского Союза в нашей стране Петром Михалко.