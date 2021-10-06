Азербайджан - важный партнер ЕС - Петр Михалко

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - важный партнер Европейского союза.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 6 октября новоназначенный руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Петр Михалко на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.