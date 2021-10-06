Президент Ильхам Алиев: Мы хотим перевернуть страницу, наладить связи с нашим соседом Арменией

БАКУ /Trend/ - Мы хотим перевернуть страницу, наладить связи с нашим соседом Арменией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 6 октября с новоназначенным руководителем представительства Европейского союза в нашей стране Петром Михалко.