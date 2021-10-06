Главы МИД России и Ирана обсудили идею создания формата "3+3" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Россия и Иран обсудили идею создания формата "3+3" с участием Турции, Азербайджана, Грузии и Армении, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве.

Лавров сообщил, что в этом формате могут быть представлены Азербайджан, Грузия, Иран, Россия, Турция и Армения.

Отметим, что глава МИД Ирана посетил накануне с визитом Москву по приглашению своего российского коллеги.