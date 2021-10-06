Назначен новый посол Азербайджана в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Лятифа Сейфаддин оглу Гандилова на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кыргызстане.

Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Идаят Худуш оглу Оруджев.