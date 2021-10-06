Азербайджан вернул Армении числившегося без вести пропавшим военнослужащего (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан вернул Армении военнослужащего Артура Давидяна, который пропал без вести на армяно-азербайджанской границе.

Об этом в среду сказал Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

Отметим, что минобороны Армении ранее сообщало, что 22 августа около 21:00 старший лейтенант Артур Борисович Давидян без разрешения вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации. Спустя некоторое время после этого связь с ним была утеряна.

(Автор: Самир Али)