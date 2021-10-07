Официальный Баку не исключает возможности новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Официальный Баку не исключает возможности проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Как передает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Мы считаем полезным обсуждение вопросов нормализации отношений Азербайджана и Армении в постконфликтный период. Ранее состоялась встреча глав МИД двух стран, и в дальнейшем мы не исключаем возможности проведения таких встреч», - сказала Абдуллаева.

Азербайджанская сторона неоднократно отмечала, что на данном этапе необходимо уделить серьезное внимание выполнению совместных заявлений, подписанных лидерами трех стран, подчеркнула глава пресс-службы.

«Известно, что в этом контексте некоторые вопросы остаются открытыми. Считаем, что начало переговоров по открытию коммуникаций, делимитации границ может создать здоровую основу для конструктивных подвижек в сфере восстановления устойчивого мира в регионе», - сказала Абдуллаева.

Она также подчеркнула, что азербайджанская сторона всегда открыта к диалогу и предпочитает урегулировать разногласия путем переговоров.

«Азербайджан неоднократно заявлял о том, что на постконфликтном этапе готов к переговорам с Арменией», - напомнила Абдуллаева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)