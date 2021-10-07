МИД Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с жертвами землетрясения

Политика 7 октября 2021 11:04 (UTC+04:00)
МИД Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с жертвами землетрясения

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с жертвами в результате сильного землетрясения.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Глубоко опечалены известием о землетрясении в пакистанской провинции Белуджистан. Выражаем соболезнования близким погибших в результате стихийного бедствия, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поддерживаем братский Пакистан в ликвидации последствий землетрясения", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате сильного землетрясения в Пакистане, произошедшего минувшей ночью, погибли по меньшей мере 20 и пострадали более 200 человек. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 100 километров от города Кветта. В результате землетрясения было разрушено более 100 зданий.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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