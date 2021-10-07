Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских миротворцев, проходивших службу в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны.

Согласно распоряжению, награждаются военнослужащие, на высоком уровне представлявшие Азербайджан в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", проявившие отвагу и доблесть при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.