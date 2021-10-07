В Азербайджане создается Государственное агентство резервов – Указ (версия 2)

(первая версия в 13:58)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября подписал указ о создании Государственного агентства резервов.

В соответствии с указом, на базе Государственного агентства материальных резервов министерства по чрезвычайным ситуациям создается юридическое лицо публичного права «Государственное агентство резервов» (далее – Агентство).

Государственный зерновой фонд передается в распоряжение Агентства.

Агентство является юридическим лицом публичного права, участвующим в подготовке и реализации государственной политики в сфере создания государственных и мобилизационных резервов, осуществляющим регулирование и контроль в этой сфере, а также принимающим меры по обеспечению устойчивости снабжения товарами стратегического значения и пресечению кратковременных скачков цен на эти товары на внутреннем рынке.

Расходы по организации и обеспечению деятельности Агентства финансируются из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Для осуществления общего руководства и контроля над деятельностью Агентства создается его правление в составе председателя и двух заместителей.