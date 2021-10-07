Россия исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности на Южном Кавказе - Захарова

БАКУ/Trend/ - Россия исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом в ходе еженедельного брифинга в четверг сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Наша страна проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками", - отметила она.

Захарова напомнила, что накануне главы МИД России и Ирана обсуждали инициативу создания формата "3+3" - три страны Южного Кавказе и три больших соседа – Россия, Иран и Турция: "Позитивное отношение к этой инициативе проявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров".