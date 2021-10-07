Начался официальный визит в Словакию парламентской делегации Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг начался официальный визит парламентской делегации Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой в Словакию.

Как сообщили Trend в отделе по печати и связям с общественностью парламента, в делегацию вошли главы парламентских комитетов Садиг Гурбанов, Муса Гулиев, Захид Орудж, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов, депутат Садагат Велиева, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Парламентскую делегацию во главе со спикером Милли Меджлиса в международном аэропорту Братиславы встречали посол Азербайджана в Словакии Ровшан Садыгбейли и официальные лица этой страны.

В ходе визита спикер встретится с премьер-министром, председателем Национального совета и министром иностранных дел Словакии.

Визит завершится девятого октября.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)