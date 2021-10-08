Проверена готовность инженерно-саперных войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил воинские части инженерно-саперных войск, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

Начальнику Генерального штаба было доложено о том, что личный состав совершенствует свои навыки по эффективному использованию современной инженерной техники и оборудования, принятых на вооружение в инженерных войсках.

Керимов выступил на брифинге о деятельности инженерных подразделений.

Было отмечено, что по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается работа по комплектации новосозданных инженерных батальонов, подготовка которых ведется специалистами братской Турции на высоком уровне.

Подчеркивалось, что инженерно-саперные подразделения продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности.

Затем на учебном полигоне воинской части были продемонстрированы учебно-тренировочные занятия саперов.

Должностные лица были проинформированы о поручениях министра обороны по более оперативному осуществлению инженерных работ на освобожденных территориях.

В заключение состоялась церемония награждения военнослужащих, отличившихся на службе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)