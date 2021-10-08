Агентство Азербайджана по разминированию провело тендер на поставку автомобилей скорой помощи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию для обновления своей материально-технической базы объявило тендер на поставку 10 автомобилей скорой помощи марки УАЗ 396295. По его итогам победу одержало ООО Sun Cars. ООО уже передало агентству восемь машин, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Два других автомобиля будут использоваться в полевых операциях на освобожденных территориях до 20 октября.

Машины будут обслуживать сотрудников агентства, которые задействованы в операциях по разминированию в Карабахе.

Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)