Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО)

Политика 8 октября 2021 13:28 (UTC+04:00)
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО)

7 октября 2021 года состоялась встреча Фонда Возрождения Карабаха с руководителями крупнейших бизнес-структур, функционирующих в стране.

На мероприятии выступили министр экономики, председатель Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов, член Наблюдательного совета Мухтар Бабаев и председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев.

Выступающими было подчеркнуто, что доблестная Азербайджанская Армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, одержав Победу в Отечественной войне, восстановила историческую справедливость, положив конец оккупации Карабаха.

Было отмечено, что теперь перед нашим народом стоят новые вызовы, и именно восстановление и возрождение освобожденных территорий является одной из наиболее приоритетных задач.

На встрече участникам была представлена подробная информация о целях и направлениях деятельности Фонда. До участников мероприятия была доведена информация о важности таких вопросов, как оказание поддержки восстановительным работам, а также продвижение культуры пожертвований в обществе.

Участники мероприятия приняли активное участие в обсуждениях, в ходе которых была подчеркнута важность расширения сотрудничества с бизнес-структурами, развития государственно-частного партнерства, а также вовлечения широких слоев общества в работу по восстановлению освобожденных территорий.

Руководители бизнес-структур, не являющихся донорами, были приглашены внести свой вклад в проводимые в Карабахе работы путем внесения пожертвований в Фонд Возрождения Карабаха.

Участникам мероприятия также был продемонстрирован короткометражный фильм «Урбицид в Карабахе», наглядно демонстрирующий масштаб разрушений, совершенных оккупационными силами.

В ходе мероприятия также состоялась церемония вручения «Сертификатов о пожертвовании» руководителям компаний Caspian Drilling Company, BOS Shelf, Cinema Plus, Zeytun Pharmaceuticals, AS Group Investment, Bakcell, Norm, Paşa Holdinq, Stevedoring, Paşa Sığorta, Paşa Həyat Sığorta, Embawood, Modenis, ANC Group, Bakelektro, Baku Cable Goknur, Grandmart, Azgranata, North West Construction, Tabaterra, являющихся донорами Фонда Возрождения Карабаха.

Во встрече наряду с компаниями-донорами приняли участие руководители компаний Azərsun Holdinq, Veysəloğlu, ISR Holdinq, Tekfen Construction, Evrascon, Cahan Holdinq, ARASH Medical Company, Avromed, Azvirt, Avrora, Азербайджанская промышленная корпорация, Aspi-Agro, OMG international, Kontakt Home, Optimal Elektronika, Best Comp и Nobel Oil Services.

Фонд Возрождения Карабаха, созданный Указом Президента Азербайджанской Республики, является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим финансовую поддержку и привлечение инвестиций на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, превращение их в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния, развитие государственно-частного партнерства, а также проводящим необходимую коммуникационную работу внутри страны и за ее пределами.

Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Image
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Image
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Image
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Image
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Image
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Image
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Image
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд Возрождения Карабаха провел встречу с ведущими бизнес-структурами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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