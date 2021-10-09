Противнику был преподан урок, который он запомнит надолго: рассказывают участники Гадрутской операции (ФОТО/ВИДЕО)

ГАДРУТ /Trend/ - С первых дней 44-дневной Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, славная азербайджанская армия провела молниеносные военные операции и поставила Армению на колени на поле боя.

После освобождения от оккупации Джебраила и близлежащих населенных пунктов 9 октября 2020 года азербайджанская армия освободила поселок Гадрут. Во время операций в Гадруте героические азербайджанские военнослужащие преподали противнику такой урок, который он запомнит надолго.

В первую годовщину освобождения Гадрута от оккупации съемочная группа Trend TV побывала в этом поселке и встретилась с военнослужащими, проявившими особое мужество и отвагу во время боев.

Наши солдаты и офицеры поделились своими воспоминаниям о боях за освобождение Гадрута, героизме нашей армии, успешной тактике ведения боя под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Предлагаем вниманию читателей специальный репортаж из Гадрута.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)