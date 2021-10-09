Клеменс Пиг: У нас с АЗЕРТАДЖ, обладающим высоким авторитетом, налажено многолетнее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Между АЗЕРТАДЖ, обладающим высоким авторитетом, и австрийским агентство АРА существует многолетнее взаимодействие. Мы также тесно сотрудничаем в рамках EANA.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал новоизбранный президент Альянса европейских новостных агентств (EANA), руководитель Австрийского агентства печати (APA) Клеменс Пиг.

Клеменс Пиг поблагодарил председателя правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова за доверие, поддержку и искренние поздравления в связи с избранием на эту престижную должность.

Говоря о EANA и предстоящих задачах, Клеменс Пиг сказал, что EANA - это структура, объединяющая 32 агентства-члена, охватывающих всю Европу. Его члены представляют государственный или частный сектор, а также по кругу охвата отдельные национальные, международные и региональные структуры. Этот союз агентств, представляющих малые и крупные страны региона, основан на различиях и разнообразии, общая черта состоит в том, что все работают для распространения достоверных и беспристрастных новостей. Эти ценности объединяют членов EANA и делают его уникальным.

Новый руководитель альянса отметил, что сегодня новостные агентства сталкиваются с многочисленными проблемами. С одной стороны, цифровая трансформация СМИ и информационных агентств, с другой, пандемия коронавируса и все последствия кризиса ощущаются в процессе работы. «Это охватывает широкий круг вопросов, от организации повседневной работы в ньюсруме до экономических и юридических аспектов деятельности новостных агентств. Задача нового правления EANA будет заключаться в том, чтобы вести агентства к общим целям, и таким образом обеспечить, чтобы все были сильны вместе, работая над различными темами».

Коснувшись связей с АЗЕРТАДЖ, Клеменс Пиг сказал: «Мы уже много лет сотрудничаем сАЗЕРТАДЖ, обладающим высоким авторитетом, как в рамках EANA, так и в двустороннем формате. Мы находимся в постоянном контакте в обсуждениях будущего новостных агентств, о том, как построить это будущее. АЗЕРТАДЖ всегда был нашим важным партнером в обсуждениях по созданию рамок для деятельности новостных агентств. Уверен, что в предстоящие годы наше сотрудничество будет еще более интенсивным. Потому что нам, как европейским новостным агентствам, необходимо более тесно объединяться, чтобы иметь возможность справляться со сложными вызовами будущего».