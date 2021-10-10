Президент Ильхам Алиев: Именно врачи были одной из причин того, что у нас было не так много шехидов

БАКУ/Trend/ - Именно врачи были одной из причин того, что у нас было не так много шехидов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Мы должны сегодня отметить и деятельность врачей, проявивших самоотверженность во время войны. Действительно, в тех тяжелых, сложных условиях врачи днем и ночью без устали, рискуя жизнью, помогали раненым. Именно врачи были одной из причин того, что у нас было не так много шехидов. Потому что как только началась война первый из моих приказов заключался в том, что раненым должно оказываться самое высокое обслуживание. Раненые немедленно должны выноситься с поля боя и на санитарных машинах доставляться в ближайший медицинский центр. Могу сказать, что и врачи, и представители исполнительных органов, а также солдаты, зачастую рискуя жизнью, выносили раненых товарищей с поля боя и передавали их в распоряжение врачей.

Если вы посмотрите на географию наших медицинских центров в последние годы, то увидите, что особое внимание уделялось регионам, прилегающим к фронтовой зоне, линии соприкосновения. И это неслучайно, потому что война была неизбежна. Здесь было отмечено, я говорил, что земли будут освобождены от оккупации. Я и говорил это, и верил в это, и знал, что так и будет. Конечно, мы не хотели, чтобы проливалась кровь, хотели освободить наши земли мирным путем. Но наша чаша терпения уже переполнилась, и была проведена всесторонняя подготовка к войне – как в экономической сфере, сфере военного строительства, материально-технического обеспечения, так и в области здравоохранения. Поэтому мы, к примеру, создали недалеко от линии соприкосновения в Физулинском районе крупный медицинский центр. Мы создали крупные медицинские центры в Евлахе, затем в Геранбое, Агдаме, Барде. Считаю, что лечение наших раненых военнослужащих там спасло жизнь многим из них. Поэтому хочу выразить особую признательность врачам и лично вам. Как только началась война, вы добровольно отправились в боевую зону. Действительно, Агдамский регион был самым тяжелым, из-за его близости к линии соприкосновения армяне постоянно подвергали наши села обстрелу. В ходе апрельских боев армянские вооруженные силы больше всего обстреливали Агдам. Именно в Агдаме было больше всего разрушенных домов», - сказал глава государства.