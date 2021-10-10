Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут (ФОТО) (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована 9 октября в 16:39)
БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.
Как сообщает Trend, глава государства заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут.
Было сообщено, что высота минарета мечети, которая будет построена для местного населения в поселке Гадрут, составит 26 метров. На втором этаже мечети, где одновременно смогут совершать молитву 250 человек, будет находиться комната богослужения для женщин. В оформлении фасада мечети планируется использовать специальные элементы украшения.
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