Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 9 октября в 16:39)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района.

Как сообщает Trend, глава государства заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут.

Было сообщено, что высота минарета мечети, которая будет построена для местного населения в поселке Гадрут, составит 26 метров. На втором этаже мечети, где одновременно смогут совершать молитву 250 человек, будет находиться комната богослужения для женщин. В оформлении фасада мечети планируется использовать специальные элементы украшения.