Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 9 октября в 16:43)

БАКУ /Trend/ - 9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут.

Как сообщает Trend, по поручению Президента Ильхама Алиева продолжается реализация проектов дорожной инфраструктуры, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Информируя об этом, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов сказал, что одним из таких проектов является автодорога Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли.

Отметим, что магистральная автодорога Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор берет начало на участке, проходящем через село Шукюрбейли Джебраильского района и тянется до поселка Гадрут Ходжавендского района. Протяженность строящейся дороги составляет 39,7 километра. Четырехполосная дорога строится в соответствии с первой технической категорией. В настоящее время на этой дороге ведутся земляные работы и идет процесс возведения искусственных сооружений. Кроме того, вдоль дороги продолжается строительство 7 новых автомобильных мостов. Один из них спроектирован на пересечении с магистральной автодорогой Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. Тем самым будет обеспечен удобный выезд с указанной автодороги на магистраль. Параллельно с осуществляемыми работами в целях обеспечения быстрого передвижения специальной техники, привлеченной на территорию строительства, проводится также очистка обочин дороги от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим также, что автодорога Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут проходит через территорию освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Автомобильная дорога охватит около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.

Глава государства был проинформирован о проекте автодороги Физули-Гадрут. Эта дорога, берущая начало с дороги Победы, соединяется со строющейся автомобильной дорогой Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли. Дорога Физули-Гадрут первой технической категории протяженностью 13 километров будет четырехполосной. Вдоль дороги ведется строительство земляного полотна и новых автомобильных мостов. Кроме того, продолжается строительство автодороги Туг-Гадрут протяженностью 18 километров. Дорога, строящаяся в соответствии со второй технической категорией, будет двухполосной.