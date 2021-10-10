Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой узловой подстанции “Гадрут” (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 9 октября в 16:38)

БАКУ /Trend/ - 9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент новой узловой подстанции "Гадрут".

Как сообщает Trend, в целях исполнения подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в октябре прошлого года Указа "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях" на всех административных территориях начались работы, направленные на вывод разрушенных распределительных электросетей из аварийного состояния. Председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов сообщил, что в первую очередь для обеспечения электроэнергией поселка Гадрут с 110/35/10-киловольтной подстанции "Шукюрбейли" в Физулинском районе до подстанции "Гадрут" проложена 35-киловольтная двухконтурная воздушная линия протяженностью 27 километров. Тем самым стратегические объекты, расположенные в поселке Гадрут, обеспечены электроэнергией. Для обеспечения в короткий срок города Шуша электроэнергией построена 35/10-киловольтная подстанция "Дашалты". Для питания подстанции с подстанции "Гадрут" проложена линия электропередачи протяженностью 53,5 километра. Посредством линии электропередачи "Гадрут-Дашалты" на первом этапе обеспечено электроснабжение города Шуша, некоторых сел Ходжавендского района и важных стратегических объектов на прилегающих территориях, а также проводимых в данном направлении работ, связанных с созданием дорожной инфраструктуры, и других строительных работ. Территория, через которую проходит линия, вначале была разминирована. После работ, которые проводились круглосуточно в течение 37 дней, несмотря на сложный рельеф, снег и морозные погодные условия, 7 января нынешнего года Шуша стала обеспечиваться азербайджанским светом. Даже в нынешней ситуации подстанция "Гадрут" выполняет важную функцию в передаче электроэнергии на большинство освобожденных от оккупации территорий. Значение строящейся с применением инноваций постанции очень важно для перспективных планов. Так, узловая подстанция "Гадрут", входящая в 35-киловольную кольцевую схему электроснабжения, созданную между подстанциями "Шукюрбейли", "Гадрут" и "Шуша", будет обеспечивать потребности в электроэнергии инфраструктуры различного назначения, которую прланируется создать в поселке Гадрут. Новая современная подстанция, которая будет построена вместо подстанции "Гадрут", обеспечит надежное и устойчивое снабжение электроэнергией части Ходжавендского района, Шуши и прилегающих территорий. Создание на подстанции Центра управления умными электросетями будет способствовать обеспечению непрерывного контроля за процессом распределения электроэнергии, энергетической эффективностью, бесперебойностью снабжения электроэнергией и повышением ее качества.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой узловой подстанции "Гадрут".