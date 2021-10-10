Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Сербию

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отбыла в Белград (Сербия) для участия в мероприятии высокого уровня, посвященном 60-летию Движения неприсоединения.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе МИД, в ходе визита намечены двусторонние встречи Джейхуна Байрамова с главой МИД Сербии и другими официальными лицами.