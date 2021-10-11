Президент Ильхам Алиев: На текущей сессии Генассамблеи ООН Азербайджан планирует выдвинуть проект резолюции по вакцинам

БАКУ /Trend/ - На текущей сессии Генассамблеи ООН Азербайджан планирует выдвинуть проект резолюции по вакцинам.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.