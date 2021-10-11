Президент Ильхам Алиев: Применение двойных стандартов и селективного подхода негативно влияет на справедливое решение конфликтов в мире

БАКУ /Trend/ - Применение двойных стандартов и селективного подхода негативно влияет на справедливое решение конфликтов в мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на заседании высокого уровня Движения неприсоединения.