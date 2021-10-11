Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Белграде

БАКУ /Trend/ - В рамках заседания высокого уровня Движения неприсоединения, проводимого в Белграде по случаю 60-летия Движения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества, а также текущей ситуации в регионе.

Главы МИД двух стран обсудили и вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)