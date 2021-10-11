Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "О Дне независимости"
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в первом чтении принят законопроект "О Дне независимости", сообщает в понедельник Trend.
Согласно законопроекту, в Азербайджане предлагается 28 Мая называть "Днем независимости" (вместо "Дня Республики"), а 18 октября - "Днем восстановления независимости".
28 Мая отмечается в стране как День Республики и является нерабочим днем. По новому законопроекту, название 28 Мая - День республики переименован, отныне он будет отмечаться как День независимости.
В календаре 18 октября объявлен как День государственной независимости и считается рабочим днем. После изменения он будет называться "День восстановления независимости".
Отметим, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с восстановления независимости Азербайджана. После 1991 года азербайджанский народ впервые отметит этот праздник как народ-победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)