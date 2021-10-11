Стало известно, когда будет проведено следующее пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) будет проведено 12 октября.

Об этом сказала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает в понедельник Trend.

На заседании во втором чтении будет продолжено обсуждение законопроекта "О Дне независимости".

Отметим, что сегодня парламент принял законопроект в первом чтении.

Согласно законопроекту, в Азербайджане предлагается переименовать 28 мая в "День независимости", а 18 октября объявить "Днем восстановления независимости".

28 Мая отмечается в стране как День Республики и является нерабочим днем. По новому законопроекту, название 28 Мая - День республики переименован, отныне он будет отмечаться как День независимости.

В календаре 18 октября объявлен как День государственной независимости и считается рабочим днем. После изменения он будет называться "День восстановления независимости".

Отметим, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с восстановления независимости Азербайджана. После 1991 года азербайджанский народ впервые отметит этот праздник как народ-победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)