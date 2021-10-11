В Азербайджане создаются новые агентства (версия 2)

(первая версия в 17:33)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи.

Согласно указу, создаются Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития.

Агентство информационно-коммуникационных технологий является юридическим лицом публичного права, осуществляющим сертификацию, учет, регулирование и контроль (включая контроль над качеством) в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи, в том числе регулирование взаимных связей и управление радиоспектром между телекоммуникационными операторами.

Агентство инноваций и цифрового развития является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим деятельность, координацию, осуществление (в том числе контроль и регулирование в сфере цифровой трансформации), осуществляющим комплексные меры в сфере высоких технологий, ядерных наук, ядерных технологий и ядерной энергетики, научно-техническую, инновационную деятельность и соответствующие испытания, оказывающим помощь физическим и юридическим лицам в получении современных технологий и технологических решений, поощряющим научные исследования инновационного направления и инновационные проекты (в том числе стартапы), оказывающим им финансовую поддержку и пропагандирующим инновационную инициативность.