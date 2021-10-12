Названа дата проведения следующего пленарного заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Обнародована дата проведения следующего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
По словам спикера парламента Сахибы Гафаровой, оно состоится 15 октября.
На заседании состоятся обсуждения законопроекта "О Дне независимости" в третьем чтении.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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