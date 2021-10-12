Министр обороны Азербайджана встретился с представителем НАТО

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с начальником Управления по партнерству главнокомандования союзных сил НАТО, контр-адмиралом Бюлентом Тураном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Министр проинформировал о работах, проводимых на освобожденных территориях после победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также нынешней обстановке на армяно-азербайджанской государственной границе.

Закир Гасанов выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества с НАТО и положительными результатами, достигнутыми в этой сфере, подчеркнул важность дальнейшего развития взаимных связей.

Контр-адмирал Бюлент Туран выразил признательность за вклад, внесенный азербайджанскими военнослужащими в небоевую миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, а также подчеркнул, что поддерживает дальнейшее расширение существующего военного сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по совместным мерам, которые проводятся в рамках партнерства с НАТО.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)