Президент Сербии принял главу МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 60-летнего юбилея Движения неприсоединения, проведенного в Белграде, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня был принят президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи было подчеркнуто удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, проведен обмен мнениями по стратегическим отношениям, затронута значимость подписанных документов между двумя странами, а также отмечено, что эти соглашения внесут вклад в дело расширения двусторонних связей.

Александр Вучич пригласил Президента Азербайджана посетить с официальным визитом Сербию, попросил передать его приглашение.

На встрече также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)