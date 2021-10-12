Азербайджан в качестве почетного гостя участвует во Всемирном культурном форуме Тайху (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В китайском городе Бэнбу стартовала VI ежегодная конференция Всемирного культурного форума Тайху.

Как сообщает Trend, нынешний девиз форума Тайху, одной из самых влиятельных дискуссионных площадок в мире, который является не только крупнейшим мероприятием в сфере культуры в Китае, но и в мире - «Взаимное изучение цивилизаций: построение общего будущего для человечества».

Впервые в истории форума страна участвует в нем в статусе почетного гостя. Азербайджан, авторитет которого в последние годы стремительно растет - первая страна - почетный гость форума Тайху.

Кроме того, в числе организаторов форума - Фонд Гейдара Алиева.

12 октября на церемонии открытия помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров передал обращение в видеоформате Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам VI ежегодной конференции Всемирного культурного форума Тайху.

В обращении говорится, что престиж этого международного мероприятия под эгидой Китайской Народной Республики растет с каждым годом, и форум Тайху вносит значительный вклад в межкультурный диалог, собирая вместе видных политиков, ученых и творческую интеллигенцию со всего мира.

Отрадно, что в этом году Азербайджан был приглашен в качестве почетного гостя на форум, посвященный инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина «Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества», а также тот факт, что Фонд Гейдара Алиева выступает в качестве одного из основных соорганизаторов.

«В сегодняшнем нестабильном и неспокойном мире существует серьезная необходимость в обсуждении темы «Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества». В частности, сложная ситуация, возникшая из-за пандемии COVID-19, которая охватила весь мир, и вызовы, стоящие перед человечеством, еще раз подтверждают важность межцивилизационного диалога и взаимной поддержки.

Одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана является мультикультурализм. Мультикультурализм - одна из важных ценностей, отражающих жизнь и образ жизни нашего народа. Именно поэтому мы считаем важным собрать вместе представителей различных культур, обсуждения путей решения глобальных проблем, верим, что эти вопросы будут находиться в центре внимания в рамках нынешнего заседания форума Тайху», - говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На секционных заседаниях форума обсуждаются такие темы, как продвижение культурного разнообразия, прошлое и будущее цивилизации «Один пояс, один путь», совместная борьба с изменением климата, сокращение бедности, поддержка науки и технологий в построении общего будущего для человечества.

Всемирный культурный форум Тайху был основан в 2008 году при поддержке правительства Китая. Его ежегодные заседания проводятся с 2011 года. В форуме принимают участие видные политики, эксперты, специалисты, бизнесмены из многих стран мира.

Отметим, что в рамках нынешнего мероприятия в парке культуры «Древние поселения», где размещается штаб-квартира Всемирного культурного форума Тайху, начал функционировать национальный павильон «Окно в азербайджанскую культуру», созданный Фондом Гейдара Алиева.

В соответствии с достигнутой договоренностью, азербайджанский павильон будет функционировать на долгосрочной основе. Миллионы посетителей парка культуры «Древние поселения», одного из крупнейших туристических проектов Китая, смогут получить в этом павильоне подробную информацию об истории, культуре и современной жизни Азербайджана.

Участникам форума был представлен азербайджанский павильон, показан видеоролик «Spirit of Azerbaijan».

Официальный документ об открытии павильона подписали член Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Ван Чен и посол Азербайджана в КНР Экрем Зейналлы.

На пленарной сессии на тему «Межцивилизационный диалог: совместное построение общества с общим будущим для человечества» в видеоформате выступил руководитель департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева. На пленарной сессии также выступили губернатор провинции Аньхой, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, бывший министр иностранных дел КНР, бывшие главы государств и правительств Чили и Испании, а также бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В рамках форума, который продлится до 13 октября, будут проведены параллельные сессии на темы «Пропаганда культурного разнообразия в мире и совместное построение общества с общим будущим», «Научно-технический прогресс выступает в качестве помощника в совместном построении общества с общим будущим» и др.