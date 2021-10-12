Утверждено Соглашение, заключенное между Азербайджаном и Фондом народонаселения ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между правительством Азербайджана и Фондом ООН в области народонаселения.

Согласно закону, утверждено Соглашение, заключенное в форме обмена письмами, подписанными 31 мая и 21 июня 2019 года, между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН.