Утверждено Соглашение, заключенное между Азербайджаном и Фондом народонаселения ООН
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между правительством Азербайджана и Фондом ООН в области народонаселения.
Согласно закону, утверждено Соглашение, заключенное в форме обмена письмами, подписанными 31 мая и 21 июня 2019 года, между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН.
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