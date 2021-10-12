В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Кямиля Алиева - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 октября подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Кямиля Алиева.
В распоряжении говорится, что в 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского искусства ковроткачества, народного художника, профессора Кямиля Мусеиб оглу Алиева.
Учитывая заслуги видного художника-ковроведа в сохранении и развитии традиций азербайджанского ковроткачества и декоративно-прикладного искусства, будет подготовлен и реализован план мероприятий по 100-летнему юбилею народного художника Кямиля Алиева с учетом предложений министерства культуры и Союза художников Азербайджана.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
Лента новостей
Будущее отношений Баку и Тегерана находится под угрозой на фоне провокационных заявлений главы МИД Ирана – газета Azernews
Состоялась рабочая встреча президента "АзИз" с председателем межпарламентской комиссии Израиль - Азербайджан
Фарид Гайыбов принял участие в церемонии встречи спортсменов, вернувшихся с чемпионата мира по борьбе (ФОТО)
ОАО "Азерсу" заинтересовано в закупке оборудования для водной инфраструктуры европейского производства
Азербайджан может расширить сотрудничество с немецкими компаниями в сфере развития водной инфраструктуры
Врач-стоматолог Назим Панахов: 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен
Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии
На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра