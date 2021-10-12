В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Кямиля Алиева - Распоряжение

Политика 12 октября 2021 16:45 (UTC+04:00)
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Кямиля Алиева - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 октября подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Кямиля Алиева.

В распоряжении говорится, что в 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского искусства ковроткачества, народного художника, профессора Кямиля Мусеиб оглу Алиева.

Учитывая заслуги видного художника-ковроведа в сохранении и развитии традиций азербайджанского ковроткачества и декоративно-прикладного искусства, будет подготовлен и реализован план мероприятий по 100-летнему юбилею народного художника Кямиля Алиева с учетом предложений министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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