Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11.10.2021 в 17:35)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области автомобильного транспорта.

Согласно документу, на основе Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта связи и высоких технологий, ряда ООО при Госслужбе и министерстве, а также Сумгайытского управления пассажироперевозок автотранспортом при главе ИВ города Сумгайыт и аналогичного управления при главе ИВ города Гянджа создано юридическое лицо публичного права "Азербайджанское агентство наземного транспорта" при министерстве цифрового развития и транспорта.

Указом также создана информационная система AYNA, служащая повышению качества услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в сфере автомобильного транспорта и расширению применения инновационных решений, которая также обеспечит оказание услуг в области автомобильного транспорта в электронной форме и доступность информации.

Агентство будет осуществлять регулирование в области автомобильного транспорта, обеспечит удовлетворение потребности в автомобильном транспорте и других услугах автомобильного транспорта в Азербайджане, будет осуществлять контроль за соблюдением правил и требований при международных и внутренних пассажирских и грузовых перевозках, а также положений нормативных правовых актов Азербайджана и международных договоров, стороной в которых он является в этой сфере (за исключением регулирования и контроля в области регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом и пассажирских перевозок такси на административной территории города Баку).

Расходы на организацию деятельности и содержание Агентства финансируются из государственного бюджета, средств, полученных от самостоятельной деятельности, и других источников, не запрещенных законом. Для общего руководства деятельностью Агентства и осуществления контроля над ней создается Правление в составе четырех человек - председателя и трех его заместителей.

На Президента Азербайджана возложены следующие полномочия учредителя:

- утверждение устава Агентства и определение размера его уставного фонда, их изменение;

- создание органов управления Агентства;

- принятие решения о реорганизации и упразднении Агентства.

На министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана возложены полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям учредителя юридического лица публичного права статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики "О публичных юридических лицах", за исключением указанных в настоящем указе.

Кабинету министров поручено:

- в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по проекту устава и размеру уставного фонда Агентства, а также проект устава информационной системы AYNA;

- в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проекты нормативных правовых актов в связи с созданием Агентства, а также совершенствованием регулирования в сфере автомобильного транспорта;

- принять меры по финансированию расходов на содержание Агентства в 2021 году в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год для ведомств, на основе которых создано Агентство, а в последующие годы - по предусмотрению отдельной строкой в ​​централизованных расходах государственного бюджета;

- в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по улучшению материально-технического обеспечения Агентства;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.